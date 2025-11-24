×
Gündem Haberleri

Bursa'da 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 14:45

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde bir ortaokulda öğle yemeğinde verilen şinitzel ve makarnayı yiyen 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Orhangazi ilçesi Sölüz Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, 20 öğrenci, öğle arasında verilen şinitzel ve makarnayı yedikten mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı. Durumu fark eden okul yönetimi ve velilerin ihbarıyla okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik’teki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yemeklerden numune alındığı ve konuya ilişkin laboratuvar sonuçlarının beklendiği öğrenildi. (DHA)

#Bursa#Zehirlenme#Yemek

