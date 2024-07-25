Bursa'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

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Kaza, saat 16.15 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana gelmişti. Bir mermer fabrikasında çalışan Yunus Demircan ile mesai arkadaşı Harun Sabanlı'nın bulunduğu otomobil, Orhangazi girişinde kontrolden çıkarak park halindeki bir tırın altına girmişti. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Demircan ile mesai arkadaşı Harun Sabanlı hayatını kaybetmişti.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Feci kaza bölgedeki bir akaryakıt istasyonu ile bir başka iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak yolda savrulup tırın altına girdiği görüldü.