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Bursa'da 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Orhangazi#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 23:07

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin tırın altına girmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 16.15 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana gelmişti. Bir mermer fabrikasında çalışan Yunus Demircan ile mesai arkadaşı Harun Sabanlı'nın bulunduğu otomobil, Orhangazi girişinde kontrolden çıkarak park halindeki bir tırın altına girmişti. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Demircan ile mesai arkadaşı Harun Sabanlı hayatını kaybetmişti.

Bursada 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Feci kaza bölgedeki bir akaryakıt istasyonu ile bir başka iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak yolda savrulup tırın altına girdiği görüldü.

Bursada 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

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#Bursa#Orhangazi#Trafik Kazası

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