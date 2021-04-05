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Gündem
Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 05.04.2021 - 08:25 | Son Güncelleme:

Bursa'da 2 katlı mobilya mağazasında yangın!

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Bursa'da 2 katlı mobilya mağazasında yangın!

Bursa'da 2 katlı mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında mağazada büyük çapta zarar meydana geldi.

Merkez Osmangazi ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde 2 katlı mobilya mağazasında, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. 

İş yerindeki ürünlerin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bursada 2 katlı mobilya mağazasında yangın

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