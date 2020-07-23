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Hürriyet
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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 09:35,Son Güncelleme:

Bursa'da 2 katlı ev yandı

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Bursa'da 2 katlı ev yandı
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BURSA'da 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde Merkez Camii'nin yanında bulunan 2 katlı bir evde, dün saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, binadakiler, evi kısa sürede tahliye etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, yandaki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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