Bursa'da 2 haftadır kayıp olarak aranıyordu! Pastanede bulundu

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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Millet Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Sude S., "ekmek almaya gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Ailesi tüm aramalara rağmen kızlarına ulaşamayınca Yavuz Selim Polis Merkezi’ne kayıp başvurusunda bulundu. Daha önce de aynı şekilde 5 kez evden kaçtığı öğrenilen Sude S. için ekipler geniş çaplı araştırma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu Sude S., merkez Yıldırım ilçesinde bir pastanede sağ salim bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Sude S., işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Gözü yaşlı aile, kızlarının bulunmasında emeği geçen ekiplere teşekkür ederken, yetkililerden destek talep etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.