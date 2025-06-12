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Bursa'da 2 haftadır kayıp olarak aranıyordu! Pastanede bulundu

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#Bursa#Yıldırım#Kayıp Çocuk
Bursada 2 haftadır kayıp olarak aranıyordu Pastanede bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 13:44

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 2 haftadır kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Sude S., Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince bulundu.

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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Millet Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Sude S., "ekmek almaya gidiyorum" diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Ailesi tüm aramalara rağmen kızlarına ulaşamayınca Yavuz Selim Polis Merkezi’ne kayıp başvurusunda bulundu. Daha önce de aynı şekilde 5 kez evden kaçtığı öğrenilen Sude S. için ekipler geniş çaplı araştırma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu Sude S., merkez Yıldırım ilçesinde bir pastanede sağ salim bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Sude S., işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Gözü yaşlı aile, kızlarının bulunmasında emeği geçen ekiplere teşekkür ederken, yetkililerden destek talep etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Bursa#Yıldırım#Kayıp Çocuk

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