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Bursa'da 2 gündür kayıp olarak aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

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#BURSA#Osmangazi#Kayıp
Bursada 2 gündür kayıp olarak aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 15:39

Bursa'da hakkında 2 gündür haber alınamayan 25 yaşındaki Yunus Emre Türk'ün, Nilüfer Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'ndaki Nilüfer Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre; bölgede devriye atan güvenlik görevlileri, çayın içinde hareketsiz yatan birinin olduğunu fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hareketsiz kişinin öldüğünü belirlerken, incelemede cesedin Yunus Emre Türk'e ait olduğu anlaşıldı.

AİLESİ DÜN SABAH BÖLGEDE ARAMA YAPMIŞ

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Türk'ün, pazartesi günü evden çıktığı, bir daha kendisine ulaşılamadığı ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi. Ölüm haberi sonrası olay yerine gelen Türk'ün yakınları, sinir krizi geçirirken; ailenin dün sabah bölgede arama yaptıkları

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#BURSA#Osmangazi#Kayıp

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