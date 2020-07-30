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Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 30.07.2020 - 12:03,Son Güncelleme:

Bursa'da, 186 kilo bandrolsüz ve sahte bandrollü tütün ele geçirildi

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Bursa'da, 186 kilo bandrolsüz ve sahte bandrollü tütün ele geçirildi
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BURSA'da, tütün mamulleri satılan bir işletmede ekipler tarafından yapılan aramada, 186 kilo bandrolsüz ve sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

Bayram öncesi denetimlerini artıran Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Osmangazi ilçesinde, bir dükkanda kaçak tütün satıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren KOM şube ekipleri, bölgeye gelerek, iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 186 kilo bandrolsüz ve sahte bandrollü tütün ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, işletme sahibi M.K. ve C.K. gözaltına alındı.

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