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Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Bursa'da 1700 yıllık sikkeler ele geçirildi

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Bursa'da 1700 yıllık sikkeler ele geçirildi
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BURSA’da polisin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, Bizans ve Etiyopya Aksum Krallığı'na ait olduğu değerlendirilen, 1700 yıllık 465 tarihi sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ü.T. isimli bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Ü.T.’yi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 3 aylık takibin ardından, şüphelinin Yıldırım ilçesindeki iş yerine dün operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yerinde yapılan aramalarda, M.S. 4. yüzyıl Bizans İmparatorluğu ve Etiyopya Aksum Krallığı’na ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 1700 yıllık 465 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.T. hakkında, 2863 sayılı kanun kapsamında işlem yapılıp, serbest bırakıldı.

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