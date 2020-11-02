Bursa'da 166 yıllık anıt meşe ağacının gövdesinden ayrılan bir bölümü devrildi

Olay, dün sabaha karşı merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Adalet Caddesi'nde meydana geldi. Gövdesi çürüyen 166 yıllık meşe ağacının gövdesinden ayrılan bölümü, yağmurlu havada devrilerek Ziraat Parkı’ndaki bir spor kulübüne ait otobüsün üstüne düştü. Sabah uyandıklarında ağacın devrildiğini gören mahalleliler durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, devrilen bölümü keserek düştüğü yerden kaldırıldı. Mahalleli, ağacın ayakta kalan bölümünün de evler için bir tehdit olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.



Mahalle muhtarının kardeşi Mehmet Tığ (54), yüz yılı aşkın bir süredir ayakta duran ağacın devrilmesinin normal olduğunu belirterek kalan yarısının da kesilmesi ya da budanması gerektiğini belirtti. Tığ, “Meşe ağaçları bir süre sonra çürümeye başlar zaten. Bu ağacın gövdesi de çürümüştü. Dün gece yağmur da yağınca daha fazla dayanamamış ve devrilmiş. Geçen sene de başka bir meşe ağacı devrilmişti yine bu mahallede, üstelik insanlar dışarıdayken. Bu civarda devrilme ihtimali olan başka ağaçlar da var. 166 yıllık bir meşe ağacı, devrilmesine üzüldük ama budanması lazım. Devrildiğini görünce yetkilileri aradım, onlar da gelip gereğini yaptılar, sağ olsunlar, geri kalanın da yarın budanacağını söylediler. Eğer budanmazsa evlerin üzerine devrilme ihtimali var” dedi.



'ONU BÖYLE GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜM'



Devrilen meşe ağacının karşısındaki apartmanda oturan Elif Hacıoğlu, meşenin devrildiğini görünce çok üzüldüğünü söyledi. Ağacın devrildiği sırada büyük bir gürültü duyduğunu ve deprem olduğunu sandığını söyleyen Hacıoğlu, “Sabaha karşı 06.00 gibi bir ses duydum. O sırada yatağım sallandı. Deprem oldu sandım, cam sesleri duydum sonra bir şey kırıldı diye düşündüm. Kalkıp baktığımda ağacın devrildiğini gördüm. Onu öyle görünce çok üzüldüm. En son yaşanan depremin ardından çatırtılar gelmeye başlamıştı zaten ağaçtan. Dün gece de yağmur yağdı o da etkilemiş olabilir. Şimdi yarısı devrildi ağacın, yarısı da hala ayakta” diye konuştu.