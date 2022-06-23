Bursa'da 150 personel ve dronlu ortak uygulama

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İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmet Türkel Çevre Yolu, Cerrah kavşağı, Mimar Sinan bulvarı, İnegöl Caddesi olmak üzere şehrin önemli noktalarında araç ve şüpheli kişileri inceledi. Uygulama kapsamında kafeler ve alkollü mekanlarda denetlendi. Uygulama noktalarında araçlar dikkatle aranırken, sürücü ve kişilerin GBT sorgulaması yapıldı. İlçe genelinde yapılan uygulamalarda 17 kafe ve alkollü mekan denetlendi. Kumar oynandığı tespit edilen kıraathane işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldı.

Uygulamada bin 663 Kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 804 araç kontrol edildi. Aranan 1 şahsın yakalandığı uygulamada 50 aracın sürücüsüne toplam 79 bin 284 TL trafik cezası uygulandı.

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İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da uygulama yerlerine giderek ekiplere başarılar diledi. Denetimlerin artarak devam edeceğini vurgulayan Arslan, "Emniyet ve Jandarma ekipleriyle ortaklaşa uygulama yaptık. İlçemizin önemli noktalarında ve Kafeler ile alkollü mekanlarda denetimler yapıldı. Burada amaç vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak, genel asayişi sağlamaktır. Aranan şahıslar yakalandı. Trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Suç ve suçlularla mücadele edebilmek için çalışmalarımız sürecek. Allah vatanımızı her türlü kötülüklerden korusun." dedi