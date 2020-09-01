Bursa'da 150 lira için çıkan pala ve sopalı kavga kamerada

Olay, 25 Ağustos'ta merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Mümin Gençoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, bir dönem restoranda garson olarak çalışan Yasin O., alacağı 150 lirayı istemek için iş yerine gitti. İş yeri sahibi İsmail İslam ile eski çalışanı Yasin O., arasında tartışma çıktı. İş yeri sahibi, Yasin O.’ya önce hakaretlerde bulundu, daha sonra 150 lira parasını verdi ve iş yerinden çıkarttı. Yasin O., eski patronuyla yaşadığı tartışmayı amcası Adnan O.'ya anlattı. Adnan O. yeğeninin anlattıkları üzerine pala ve sopalarla lokantaya gitti. İş yerine gelen amca, İsmail İslam ve çalışanları ile kavga etti. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, tarafları ayırıp sakinleştirdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

KAVGA YENİDEN BAŞLADI

Polis ekiplerinin iş yerinden ayrılmasının ardından taraflar yeniden kavga etmeye başladı. Adnan O., iş yeri çalışanı Kadir Arıkan’ı, göğsünden bıçakladı. Kavganın yeniden başlaması üzerine çevredekiler durumu yeniden ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen polis, kavgayı ayırırken, yaralı Kadir Arıkan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Adnan O. emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Ağustos’ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı Kadir Arıkan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.