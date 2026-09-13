Bursa'da 15 asırlık zeytin ağacı görenleri şaşırtıyor: Hala meyve vermeye devam ediyor

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Gemlik ilçesinde 33’üncü Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali kapsamında düzenlenen ‘Zeytin Rotası Keşif Yürüyüşü’, Kurşunlu zeytinliklerinde asırlara meydan okuyan yaklaşık 1500 yıllık dev zeytin ağacının gölgesinde kültür yolculuğuna dönüştü.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in uğurladığı yürüyüş ekibi, Kurşunlu’nun doğal alanlarında zeytincilik kültürünün izini sürdü. Beşinci kuşak zeytin üreticisi Çetin Tozan’ın zeytin bahçesinde gerçekleşen bu özel buluşmada, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Dr. Veli Koç, Profesyonel Rehber Sabahattin Özcan, Gemlik Yaşam Atölyesi üyeleri ve Gemlikliler bin 500 yıllık canlı tarihe yerinde tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.

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‘ZEYTİN MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Kurşunlu'daki anıt ağacın Gemlik için taşıdığı değere vurgu yapan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Bin 500 yıldır bu topraklarda varlığını sürdüren kadim zeytin ağacımız, Gemlik zeytininin sadece ticari bir değer değil, kuşaktan kuşağa aktarılan muazzam bir kültür mirası olduğunun en canlı kanıtı. 15 asırlık bu ulu gölge altında geçmişimizle bağ kurarken, bereketli topraklarımıza ve paha biçilemez zeytin mirasımıza gelecekte de aynı kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.