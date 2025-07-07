Bursa'da 14 yaşındaki kız ortalığı savaş alanına çevirdi... 4 kişiyi bıçakladı

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Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kent Meydanı çevresinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu 14 yaşındaki F.E. ile yine aynı uyruktan S.D. ve kızları D.D. ile S.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen gerginlik arbedeye dönüştü. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde kalabalık bir grubun bir kişiyi darp ettiği ve bıçaklanma anları yer aldı. Araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi daha bıçak darbelerinin hedefi oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dört yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Saldırgan F.E., olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Emniyet ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.