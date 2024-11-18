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Bursa'da 12 yaşındaki İdil, iki gündür kayıp

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#BURSA#Yıldırım#Kayıp Çocuk
Bursada 12 yaşındaki İdil, iki gündür kayıp
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 17:05

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iki gün önce arkadaşlarıyla buluşmaya gideceğini söyleyip eşyalarını alarak evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki İdil Durgut için arama çalışması başlatıldı.

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Bursa’nın Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bilgiç Sokak’taki 3 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede oturan Orhan Durgut’un birlikte yaşadığı kızı İdil, 16 Kasım’da arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyip babasından izin alıp evden çıktı.

İdil Durgut geri dönmeyince babası Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi’ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızının odasını kontrol ettiğinde, eşyalarını da yanına alarak gittiğini fark ettiğini ve hayatından endişe duyduğunu söyleyen Orhan Durgut’un başvurusu üzerine, polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de İdil’in bulunması için devreye girdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İdil Durgut’un anne ve babasının ayrı olduğu öğrenildi.

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#BURSA#Yıldırım#Kayıp Çocuk

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