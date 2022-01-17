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Bursa'da 1000 polisle uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

#Bursa#Narkotik#Uyuşturucu

Bursa'nın merkez ilçeleri ile İnegöl ilçesinde yaklaşık 1000 polisin katılımıyla narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda narkotik köpekleri 'Galya', 'Rona' ve 'Fırtına' da yer aldı.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilcelerinin yanısıra İnegöl'de uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bursada 1000 polisle uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyona yaklaşık 1000 polis katıldı. Önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kapılar koçbaşı ile kırılıp, şüphelilerin ikametleri tek tek arandı.

Bursada 1000 polisle uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

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DRON DA KULLANILDI

Operasyonda narkotik köpekleri 'Galya', 'Rona' ve 'Fırtına' da yer aldı. Dron da kullanılan operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 1 kilo metamfetamin, 50 gram bonzai, 150 gram esrar, 30 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 69 mermi ve 3 adet ruhsatsız tüfek ile bu tüfeklere ait 30 adet fişek ele geçirildi.

Bursada 1000 polisle uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı şüphesiyle 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bursada 1000 polisle uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

 

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#Bursa#Narkotik#Uyuşturucu

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