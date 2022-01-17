Bursa'da 1000 polisle uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilcelerinin yanısıra İnegöl'de uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyona yaklaşık 1000 polis katıldı. Önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kapılar koçbaşı ile kırılıp, şüphelilerin ikametleri tek tek arandı.

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DRON DA KULLANILDI

Operasyonda narkotik köpekleri 'Galya', 'Rona' ve 'Fırtına' da yer aldı. Dron da kullanılan operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 1 kilo metamfetamin, 50 gram bonzai, 150 gram esrar, 30 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 69 mermi ve 3 adet ruhsatsız tüfek ile bu tüfeklere ait 30 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı şüphesiyle 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.