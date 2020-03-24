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Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 24.03.2020 - 16:53,Son Güncelleme:/

Bursa'da 100 bin kaçak tıbbi maske ele geçirildi

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Bursa'da 100 bin kaçak tıbbi maske ele geçirildi
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BURSA'da polis ekipleri, kaçak tıbbi maske üretimi yapan bir iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 100 bin maske ele geçirilirken, iş yeri sahibi E.Z. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesinde yetki belgesi olmadan kaçak tıbbi maske üreten firmaya operasyon düzenledi.

İş yerinde ve iş yerinin depo kısmında yapılan aramalarda 100 bin adet satışa hazır halde paketlenmiş koruyucu maske ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, iş yeri sahibi E.Z. gözaltına alındı.

Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de inceleme yaptığı maskelerin, sağlık açısından yetersiz olduğu belirlendi.

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