MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da 10 gündür kayıp genç kız bulundu
GeriGündem Bursa'da 10 gündür kayıp genç kız bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 16.08.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Bursa'da 10 gündür kayıp genç kız bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da 10 gündür kayıp genç kız bulundu

Bursa'da 10 gün önce evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen F A. (17), polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yaşayan F. A., 10 gün önce kanser hastası annesi Nuray A. (50) kemoterapiye gittiği sırada evden ayrıldı.

Bir daha geri dönmeyen F.A., kuzenine mesaj atarak ‘Beni biraz merak etsinler, birkaç güne döneceğim’ yazdı.

Kızından haber alamayıp hayatından endişe eden annesi, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Nuray A.'nın başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ekipleri harekete geçti.

F.A.'nın telefon sinyallerini izlemeye alan ekipler, gittiği adresi tespit etti. Erkek arkadaşında kaldığı belirlenen F.A., buradan alınıp ailesine teslim edildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi