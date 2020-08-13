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Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 14:41,Son Güncelleme:

Bursa'da 1 kişinin öldüğü kavgada 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Bursa'da 1 kişinin öldüğü kavgada 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
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BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bacanaklar arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi Şehit Remzi Sepetli Sokak’ta meydana geldi. Arzu Ç., eşi Serdal Ç.'yi (28) terk edip, ortadan kayboldu. Olayın ardından Serdal Ç. (28) ile bacanağı Remzi Yamalı (25) bu nedenle tartıştı, karşılıklı küfürleşme yaşandı. Bölgeden ayrılan Serdal Ç., babası Sezer Ç. (56) ve kardeşleri Korkmaz (26), Sezer Ç. (18) ve eniştesi Tuncay S. (30) ile birlikte geri döndü. Tartışmaya Remzi Yamalı’nın yanındaki Şükrü Ş. (29), Kemal G. (36) ve Seymen B. (18) de dahil oldu. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serdal Ç. ile babası Sezer Ç. tüfeğini, kardeşi Sezer Ç. ise tabancasını ateşledi. Olayda Remzi Yamalı, Şükrü Ş., Kemal G. ve Seymen B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Remzi Yamalı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Serdal, Korkmaz ve Sezer Ç. kardeşlerle, baba Sezer Ç. ve damatları Tuncay S., yakalanıp, gözaltına alındı. Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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