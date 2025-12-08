×
Gündem Haberleri

Bursa'da 1.96 promil alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! 'Sarhoşun mektubu okunmaz'

Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 08:43

Bursa'da trafik uygulamasında 1.96 promil alkollü çıkan kadın sürücü oralığı birbirine kattı. Alkollü sürücü polislere hakaretler yağdırırken, arkadaşı "Sarhoşun mektubu okunmaz" diyerek alkollü kadını savunmaya çalıştı.

Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde uygulama yapan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aracın sorgulamasının ardından sürücü M.Ü.'ye (29) alkol testi yapıldı. Ölçüm sonucunda sürücünün 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkol ölçümüne itiraz eden M.Ü., polis ekiplerine yüksek sesle tepki göstermeye başladı. Uyarılara rağmen bağırarak çevreyi rahatsız eden kadın, polis memurlarına hakaret etti.

Bu sırada araçtaki arkadaşları da alkollü sürücüyü sakinleştirmekte güçlük çekti.
Olay sırasında sürücünün bir arkadaşı, polis ekiplerine "Sarhoşun mektubu okunmaz" diyerek arkadaşını savunmaya çalıştı. M.Ü. ise sinir krizi geçirebileceğini belirterek yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını söyledi.
Promil sınırını aşan sürücülere yönelik yasal işlem gereği, hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye atma" suçundan işlem başlatılan M.Ü., polis merkezine götürüldü.
