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Bursa'da 1,5 milyon TL değerinde kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

#BURSA#Kaçak Tütün#Kaçak Sigara
Bursada 1,5 milyon TL değerinde kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Bursa'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon TL olan bandrolsüz ve kaçak sigara ile tütün ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım ilçesindeki Ö.Y., Ö.H.Y. ve U.S.Y.'ye ait depo ile N.K. ve K.K.'ya ait 3 ayrı araçta, kaçak tütün ve sigara filtresi olduğu yönünde ihbar aldı.

Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Depo ve 3 ayrı araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 637 bin 500 adet bandrolsüz ve kaçak sigara, 1,5 milyon adet boş makaron, 2 ton tütün ve 115 bin 200 adet sigara filtresi ele geçirildi.

5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemelere jandarma ekiplerince el konuldu.

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#BURSA#Kaçak Tütün#Kaçak Sigara

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