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Huzeyfe ÖZDEMİR- Derya EVREN/DHA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 17:12 | Son Güncelleme:

Bursa ve Mersin'de ortak DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

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Bursa ve Mersin'de ortak DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
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BURSA ve Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Bursa ve Mersin'de 5 kişinin sosyal medya hesabından DEAŞ propagandası yaptığını tespit etti. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışan ekipler, yapılan eş zamanlı baskınlarda zırhlı araçlarla gittikleri evlerin kapılarını, koçbaşı ile kırdı. Operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve telefon ele geçirildi. Dijital materyalleri inceleyen ekipler, şüphelilerin DEAŞ propagandası amaçlı çok sayıda video ve fotoğraf biriktirdiğini belirledi.

İlk ifadeleri için Bursa TEM Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 

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