Bursa ve İzmir'de çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale! Ekipler alarmda

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Türkiye'nin İzmir, Bursa, Adana, Çanakkale, Uşak, Edirne ve Antalya illerinde orman, makilik, tarım ve otluk alanlar ile yerleşim yerlerinin yakınlarında çıkan yangınların bir kısmı kontrol altına alınırken bazı bölgelerdeki alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çok sayıda ekip alevlere karşı mücadele veriyor.

İZMİR’DE MAKİ YANGINI! EKİPLER ALARMA GEÇTİ

İzmir'in Dikili ilçesinde ziraat alanında başlayıp makilik alana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

BURSA'DA ORMAN YANGINI

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Gökçeören Mahallesi'nde tarım arazisinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana yayılırken, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.

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ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Gökçeören Mahallesi’ndeki orman yangınına 76 personel, 1 İHA, 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 8 hizmet aracıyla karadan ve havadan müdahale sürüyor.

ADANA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hacıhasanlı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve ilçe belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor

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ÇANAKKALE'DE TARIM ARAZİSİNDE YANGIN

Çanakkale'de merkeze bağlı Musaköy ve Kızılkeçili köyleri arasındaki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alanda ilerlemeye başladı. Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Köy sakinleri de tankerlerle su taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

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UŞAK'TA TARIM ARAZİLERİNDE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Merkeze bağlı Eskisaray köyü yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çevredeki tarım arazilerine de sıçradı.İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Alevler sonucu arpa ve buğday ekili alanlar ile bölgedeki bir traktörde hasar oluştu.

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EDİRNE'DE YANGIN; 200 DEKAR EKİLİ ALAN ZARAR GÖRDÜ

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Bağlık mevkisindeki otluk alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek buğday ve kanola ekili alanlara sıçradı. İhbarla bölgeye Lalapaşa ve Edirne itfaiye ekipleri ile Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylüler de yangına iş makineleri ve su tankerleriyle müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürülürken; 200 dekar tarım arazisi zarar gördü.

HURDA DEMİRİ KÜL EDECEKTİ

Antalya'da Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6042 Sokak’ta saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre G.G., demirini çıkarmak istediği eski çekyatı yol üzerinde ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yol kenarındaki kuru ot ve çalılıklara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, evlerin hemen bitişiğindeki alana kadar ilerleyince mahalleli büyük korku yaşadı. Çevredekiler alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Yangının büyümesi engellenemeyince durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KISA SÜRELİ TARTIŞMAYI POLİS ÖNLEDİ

Ekipler yangını söndürmeye çalışırken, mahalleli ile çekyatı yaktığı iddia edilen G.G.'nin yakınları arasında tartışma çıktı. Polis tarafları sakinleştirerek, olayın büyümesini önledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında çalılıkta zarar oluştu.

“İTFAİYE GEÇ KALSA EVLERİMİZİ BİLE KURTARAMAZDIK”

Mahalleliden Recep Tan, "2 kilogram demir için komşular çekyatı yakıp, ondan sonra da söndüremedi. İtfaiye 5 dakika daha geç kalsaydı, evlerimizi bile kurtaramazdık. İçeride uyuyan çocuklar var" dedi.

Bu sırada G.G.'nin bir yakını ile ev sahibi ve komşular arasında kısa süreli bir tartışma daha çıktı. Polis araya girerek, grubu ayırdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.