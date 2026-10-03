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Bursa ve Hatay’da fuhuş operasyonu: 21 mağdur kadın kurtarıldı, 12 şüpheli gözaltında

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#Fuhuş#Hatay#Bursa
Bursa ve Hatay’da fuhuş operasyonu: 21 mağdur kadın kurtarıldı, 12 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 15:48

Bursa ve Hatay’da fuhşa teşvik ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 21 mağdur kadın kurtarıldı. Aramalarda, fuhuş gelirlerinin kaydedildiği defterler, 53 bin 900 TL para, 19 cep telefonu ile çeşitli materyaller ele geçirildi.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kent genelinde faaliyet gösteren 7 ayrı masaj salonunda maddi durumlarından yararlanılan kadınların fuhşa teşvik edildiği ve elde edilen gelirlerin aklandığı tespit edildi. Bursa merkezli ve Hatay’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

PARA, ARAÇ VE TAŞINMAZLARA EL KONULDU

Ekiplerin aramalarında, fuhuş gelirlerinin kaydedildiği defterler, 53 bin 900 TL para, 19 cep telefonu ile çeşitli materyaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında fuhşa zorlandığı belirlenen 21 mağdur kadın kurtarıldı. Suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı değerlendirilen yaklaşık 6 milyon TL değerinde 3 araç, 4 milyon 900 bin TL değerinde 1 taşınmaz ile şüphelilere ait banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu.

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Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

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#Fuhuş#Hatay#Bursa

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