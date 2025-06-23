Bursa ve Aydın'da alevlerle mücadele! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'nde orman sınırında bulunan tarlalarda yakılan anızlardan yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipleri sevk edildi. Saat 15.00 sıralarında çıkan yangına, 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personelle müdahale ediliyor.

ALEVLER OTOYOLA ULAŞTI

Saat 16.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'ndeki makilikte başlayan yangın da Gebze-Orhangazi-İzmir otoyoluna ulaşırken, alevlere 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 24 personelle müdahale sürüyor.

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YENİŞEHİR'DE ANIZ YANGINI

Diğer yandan Yenişehir ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde çıkan anız yangınını söndürme çalışmaları 1 helikopter, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 28 personelle devam ediyor.

AYDIN'DA MAKİLİK YANGINI

Aydın’ın Didim ilçesinde maki yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Didim ilçesi Akbük Mahallesi yakınlarındaki makilikte saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

DİDİM'DE BİR YANGIN DAHA

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim 75’inci Yıl Sanayi Sitesi yakınlarındaki makilikte, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.