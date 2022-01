Bursa Valisi Canbolat'tan kar açıklaması: 'İlimizde şu an için sorun gözükmüyor'

Haberin Devamı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen karla mücadele çalışmaları, kriz merkezinde anlık olarak değerlendiriliyor. Gece saatlerinde AFAD’a gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentteki mevcut durum ve riskli bölgelerde yapılacak çalışmalar hakkında ilgili kurum amirlerinden bilgi aldı.

Beklenen şiddetli kar yağışı nedeniyle AFAD bünyesinde kriz merkezi oluşturduklarını dile getiren Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Biz de kriz merkezi yöneticileri olarak belediye başkanımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız ve bütün yetkililer bir araya geldik. Nöbette olan görevlilerle birlikte ilimizdeki genel durumu değerlendirdik. Şu an için uygulamada herhangi gibi sorun yaşamıyoruz. Bursa ili olarak bin 279 personel ve bin 890 güvenlik personeli ile 36 tuzlama ve 426 iş makinesi ve kamyonla, 27 ATV ve arazi aracıyla ve 7 bin 500 ton tuz stokuyla bu kar mücadelesine hazırız. En etkin şekli ile vatandaşımızı rahatsız etmeden, vatandaşımızın ulaşım problemi yaşamaması için her türlü tedbiri uygulamaya kararlıyız. Şu an için karla ilgili herhangi bir sorun gözükmüyor" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da karla mücadele ile ilgili olarak gerekli tüm planlamaların yapıldığını belirterek, "Hem ekipman hem personel açısından hiçbir sıkıntı söz konusu değil. Ola ki sokakta kalma ihtimali olan vatandaşlarımızla alakalı da gerek Kızılay gerek sosyal hizmetler olarak gerekli organizasyonlar yapıldı. Bizim Ürünlü Barınma evimizde de bu konuda gerekli hizmet veriliyor. Ben buradan araçla yola çıkacak vatandaşlarımızı da özellikle araç lastikleri noktasında çok dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum. İnşallah herhangi bir sıkıntı, problem olmadan da bu süreci hep beraber aşarız. Ekiplerimizin 7/24 yoğun bir gayretle iş başında olduğunu hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.