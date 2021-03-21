Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; ilimiz güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına ve lodos beklendiğinden çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara