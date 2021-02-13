Bursa Valiliği’nden ’fırtına’ uyarısı

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) esmesi beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dendi.

Kuvvetli fırtınanın, gece saat 03.00'ten, 17 Şubat Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar etkili olması ön görülüyor.