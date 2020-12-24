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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 17:39 | Son Güncelleme:

Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

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Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı
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BURSA Valiliği'nce yarından itibaren kentte fırtına beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.12.2020 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Hava koşullarıyla ilgili uyarının geçerlilik periyodu ise 25 Aralık Cuma günü saat 12.00 ve 27 Aralık Pazar günü saat 03.00 arası olarak duyuruldu.

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