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Gündem
Cansel ORUÇ/ BURSA (DHA)
Haber Giriş: 21.01.2021 - 13:18 | Son Güncelleme:

Bursa Valiliği'nden don ve buzlanma uyarısı

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Bursa Valiliği'nden don ve buzlanma uyarısı
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BURSA Valiliği'nce kentte bugün buzlanma ve don olayları ile sis beklendiği bildirilerek, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 21.01.2021 Perşembe günü saat 06.00 ile 22.01.2021 Cuma günü saat 06.00 arasında ilimiz genelinin parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, ayrıca buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı, rüzgârın güney ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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