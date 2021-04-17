Bursa ValiliÄŸi duyurdu! Bu geceden itibaren etkili olacak

Bursa ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, EskiÅŸehir BÃ¶lge Tahmin ve Erken UyarÄ± Merkezinin son deÄŸerlendirmelerine gÃ¶re, kentte bu geceden pazar akÅŸamÄ±na kadar toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, meydana gelebilecek gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, Ã§amur ÅŸeklinde yaÄŸÄ±ÅŸ ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi.

Meteoroloji'nin 5 gÃ¼nlÃ¼k hava durumu raporuna gÃ¶re bugÃ¼nden itibaren yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸlar etkili olacak.

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METEOROLOJÄ°'DEN UYARILAR

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; Yurdun kuzey, iÃ§ ve batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu; Marmara, Kuzey ve Ä°Ã§ Ege, GÃ¶ller yÃ¶resi, Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Kars ve Ardahan Ã§evrelerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak, yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Marmaraâ€™nÄ±n gÃ¼ney ve doÄŸusu, Ege, BatÄ± Akdeniz ile Ä°Ã§ Anadoluâ€™nun gÃ¼ney ve batÄ±sÄ±nda toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± bekleniyor.

KUVVETLÄ° RÃœZGAR VE FIRTINA UYARISI

RÃ¼zgarÄ±n gÃ¼ney ve gÃ¼neydoÄŸu yÃ¶nlerden Ege, BatÄ± Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu, BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimleri ve Marmara'nÄ±n gÃ¼neydoÄŸusunda kuvvetli yer yer kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na (40 ila 70 zaman zaman 80 km/saat) ÅŸeklinde esmesi beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuz ÅŸartlara karÅŸÄ± ( Ã‡atÄ± uÃ§masÄ±, soba ve doÄŸalgaz kaynaklÄ± baca gazÄ± zehirlenmesi, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, aÄŸaÃ§ veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

TOZ TAÅžINIMI UYARISI

Marmaraâ€™nÄ±n gÃ¼ney ve doÄŸusu, Ege, BatÄ± Akdeniz ile Ä°Ã§ Anadoluâ€™nun gÃ¼ney ve batÄ±sÄ±nda toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir.

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