Bursa Terminali'nde 'seyahat izin belgesi' kuyruğu

Bursa'da, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından şehir dışına yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde oluşturulan seyahat izin belgesi noktasında kuyruklar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde terminale giden vatandaşlar, uzun süre sıra bekledi. Özellikle Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya gibi büyükşehirlere seyahat etmek isteyenler, bilet satış noktası ve izin belgesi alınan noktalarda yaklaşık 300 metrelik kuyruk oluşturdu. Sıra beklemekten bunalan vatandaşların, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

KIZININ DOĞUMUNA GELDİ

Kızının doğumu için Konya'dan Bursa'ya geldiğini söyleyen Naciye Işık, "Seyahat izin belgesi almak için sabah geldim. 20 gün önce kızımın doğumu için gelmiştim ama ikametim Konya'da olduğu için gidemiyorum. Burası ana-baba günüydü, kavgalar çıkıyordu. Konya Valiliği ile görüştüm, ilçelerde ve 4-5 okulda seyahat izin belgesi veriyor. O yüzden de bir yığılma olmamış" dedi.