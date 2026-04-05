Bursa soruşturmasında Bozbey’e tutuklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma’, ‘rüşvet’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma’ suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında olduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Mart sabahı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda Bozbey, eşi, kızı ve kardeşlerinin da aralarında olduğu 57 kişi gözaltına alındı. Yurtdışında olduğu belirtilen 2 işinsanı ise aranıyor. Ek gözaltı süresi alınan 57 şüpheli, önceki sabah adliyeye sevk edildi. Adliye önünde toplanan partililer, Bozbey’i sloganlarla karşıladı.

EŞİ VE KIZINA ADLİ KONTROL

Bozbey ile eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 57 şüphelinin Cumhuriyet savcılığındaki ifade işlemleri yaklaşık 14 saat sürdü. Sabah nöbetçi sulh ve ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden Mustafa Bozbey’inde aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklandı. Daha önceden tutuklanan Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli de dosya kapsamında tutuklandı. Bozbey’in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer, kardeşi Ertan Bozbey ve bir tutuklunun da aralarında bulunduğu 29 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 4’üne ev hapsi verilirken, 2’si ise serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı da Başkan Mustafa Bozbey’in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

‘15 MİLYAR TL’LİK MENFAAT’ İDDİASI

Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey, Turgay Erdem ve bir kısım belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları iddia edilirken, soruşturmaya konu haksız kazancın 15 milyar 951 bin 309 TL olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında Başkan Bozbey ve ailesine ait olduğu belirtilen 7 şirkete, TMSF tarafından kayyum atandı. Bozbey’in eşi Seden Bozbey’in yöneticiliğini yaptığı Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı’na (NİLVAK) ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde olduğu için kayyum atanamadığı belirtildi.