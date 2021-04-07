Bursa Posta Kodu kaçtır? Bursa ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları adreslerin direkt olarak bulunmasında etkili olmaktadır. Her ilin, ilçenin ve mahallenin posta kodları farklılık gösterebilmektedir. Bu sayede adrese gönderilen posta, kargo ve benzeri gönderilere rahatlıkla ulaşılabilmektedir.

Bursa Posta Kodu Kaçtır?

Bursa ilinin posta kodu plaka numarasına göre belirlenmektedir. Bu duruma göre Bursa'nın posta kodunun ilk iki rakamı 16 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda 16 Bursa'nın plaka rakamlarını oluşturmaktadır. Bursa ilinin posta kodunun tamamı ise 16000 olarak belirlenmiştir.

Bursa İli ve İlçelerinin Posta Kodları

2,995 milyon nüfusa sahip olan ve 17 ilçesi ve 1.060 mahallesi bulunan Bursa ilinin posta kodu 16000'dir. İlçelerinin posta kodlarının ilk iki rakamı 16 ile başlamaktadır. İlçe posta kodları ise şöyledir;

* Büyükorhan 16990

* Gemlik 16600

* Gürsu 16580

* Harmancık 16770

* Karacabey 16700

* Keles 16740

* Kestel 16450

* Mudanya 16940

* Mustafakemalpaşa 16500

* Nilüfer 16270

* Orhaneli 16980

* Orhangazi 16800

* Osmangazi 16165

* Yenişehir 16900

* Yıldırım 16350

* İnegöl 16400

* İznik 16860 olarak belirlenerek kolaylık sağlanmıştır.

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