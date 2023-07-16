Bursa Mudanya’da makilik yangını... Helikopterden görüntülendi

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Mudanya ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’ndeki makilikte saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine 2 kilometre mesafede çıkan yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 4 su tankeri ve 40 personelle müdahale edildi. Yangın, yerleşim yerlerine ve ağıllara sıçramadan 1 saatte kontrol altına alındı.
5 dönüm makilik alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürerken, alevlere müdahale anı, yangın söndürme helikopterinden görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)