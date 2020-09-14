Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 41 tutuklama

Bursa, Yalova, İstanbul ve Bilecik’te geçen cuma sabahı, 1500 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 55 adrese baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 52 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 483 gram metamfetamin, 4 kilo 334 gram kannabinoid, 2 gram kokain, 2 gram esrar, 6 hassas terazi, 9 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kalaşnikof tüfek ve 27 fişek ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 41’i tutuklandı. 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.