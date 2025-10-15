Bursa merkezli DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, TEM ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürüttükleri istihbarat ve analiz çalışmaları sonucu örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden 9’unun yabancı uyruklu olduğu, örgüt mensuplarının kullandığı yasadışı haberleşme uygulamalarını kullandıkları ve illegal para transfer sistemi üzerinden örgüte maddi destek sağladıkları belirlendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde Bursa, Ankara ve İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve delil niteliği taşıyan evraklara el konuldu.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, gözaltına alınan 10 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.