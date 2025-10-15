×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa merkezli DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa DEAŞ Operasyonu#Terörle Mücadele#Gözaltı
Bursa merkezli DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 22:02

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a ağır darbe vurdu. Bursa merkezli olarak 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, TEM ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürüttükleri istihbarat ve analiz çalışmaları sonucu örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden 9’unun yabancı uyruklu olduğu, örgüt mensuplarının kullandığı yasadışı haberleşme uygulamalarını kullandıkları ve illegal para transfer sistemi üzerinden örgüte maddi destek sağladıkları belirlendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde Bursa, Ankara ve İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bursa merkezli DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve delil niteliği taşıyan evraklara el konuldu.

Haberin Devamı

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, gözaltına alınan 10 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa DEAŞ Operasyonu#Terörle Mücadele#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!