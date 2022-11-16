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Bursa merkezli 7 ilde operasyon: TIR'ları gasbedip şoförlerini kaçıran suç örgütü çökertildi

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Suç Örgütü#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 11:59

Bursa merkezli 7 ilde, yurt dışından değerli maden ve metal getiren TIR’ları sınır kapısından itibaren takip edip, gasbeden ve şoförlerini silah zoruyla kaçıran suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, evinin balkonunda üzerine çarşaf örterek saklanırken yakalandı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, büyük bölümü Türk devletleri olmak üzere yurt dışından değerli maden ve metal getiren TIR’ları sınır kapısından itibaren takip edilip, gasbedildiği ve şoförlerinin silah zoruyla kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bursa merkezli 7 ilde operasyon: TIRları gasbedip şoförlerini kaçıran suç örgütü çökertildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Manisa ve Artvin’de cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bursa merkezli 7 ilde operasyon: TIRları gasbedip şoförlerini kaçıran suç örgütü çökertildi

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Operasyonda 18 şüpheli, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden alıkoyma’ suçlarından gözaltına alındı.

Bursa merkezli 7 ilde operasyon: TIRları gasbedip şoförlerini kaçıran suç örgütü çökertildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden biri, evinin balkonunda üzerine çarşaf örtüp, saklanırken yakalandı.

Bursa merkezli 7 ilde operasyon: TIRları gasbedip şoförlerini kaçıran suç örgütü çökertildi

11 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.K., C.B., A.B., E.A., İ.K., S.K., F.Y., M.Ç., K.K., M.D. ve D.G. tutuklandı.

K.Y., Ö.T., M.B., S.T., F.C. ve H.A. adli kontrol şartıyla, U.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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#Bursa#Suç Örgütü#Operasyon

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