Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı

#Bursa#Narkotik Operasyonu#Gözaltı
Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı

Bursa merkezli 7 ilde, polisin eş zamanlı düzenlediği narkotik operasyonunda, 56 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaparak para aklayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 6 aylık süreçte farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli, tutuklandı. Suça karışan diğer şüphelilere yönelik İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren ekipler; Bursa, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Siirt ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözden Kaçmasın

Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna uyuşturucu baronları tepkisiBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu baronları' tepkisiHaberi görüntüle

Drone ve narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen adreslerde arama yapıldı. 55 adres ve 15 araçtaki aramalarda; 223 kilo bonzai, 10 kilo esrar, 500 gram metamfetamin, 9 bin ecstasy, 3 bin 400 yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram kokain, 1 hassas terazi, 12 ruhsatsız tabanca ile 268 mermi, 4 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. 56 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 14 ev, 12 araç ve 3 arsaya da savcılık talimatıyla el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Narkotik Operasyonu#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Marianın torunlarını kurtarıyor

Film gibi... 80 yıl önce Ukraynalı Maria tarafından kurtarılmıştı… Şimdi de torunları, Maria'nın torunlarını kurtarıyor

#Ukrayna
Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud