HABERLERGündem Haberleri

Bursa merkezli 3 ilde eş zamanlı şafak baskını! Camdan uyuşturucuyu böyle attı

#BURSA#Uyuşturucu#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 10:14

Bursa merkezli 3 ilde, Mudanya ve Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda özel harekât ekipleri koçbaşıyla kapıları kırarak adreslere girdi. Operasyon sırasında bir şüpheli uyuşturucu maddeyi camdan attı. Şafak operasyonunda 76 şüpheli gözaltına alındı, 59'u tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Bursa'nın yanı sıra Mersin ve Antalya'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyona 3 İHA, 130 ekip, 10 özel harekât unsuru, 10 narkotik dedektör köpeği ve 150 çevik kuvvet personelinin de aralarında bulunduğu toplam 700 personel katıldı.

Şafak vakti gerçekleştirilen baskınlarda kapılar koçbaşıyla kırılırken, narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 1 kilo 264 gram esrar, 1 kilo 507 gram sentetik kannabinoid, 634 gram metamfetamin, 160 gram kokain, 60 sentetik hap, 2 gram AMG ham maddesi, 4 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ele geçirildi.

Operasyon sırasında bir şüpheli, uyuşturucu maddeyi camdan attı.

Eş zamanlı operasyonlarda toplam 76 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 59'u tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

