Bursa merkezli 16 ilde ‘siber dolandırıcılık’ operasyonu: 18 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Adana#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 02:13

Bursa merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yapan 40 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 18’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler ile şirketlere yönelik Bursa merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi. Bursa, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak ve Van’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

