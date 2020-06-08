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Muammer İRTEM/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 10:16,Son Güncelleme:

Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı

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Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
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Bursa merkezli 16 ilde FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yapılan operasyonda 6’sı muvazzaf asker, 4’ü mahrem imam ve 1'i de emekli asker olmak üzere 42 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Bursa merkezli 16 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 muvazzaf asker, 1 emekli asker, 7 kapatılan askeri okul öğrencisi, 4 mahrem imam, 7 örgüt üyesi ile birlikte 17 Bylock kullanan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Peş peşe operasyonlar... 29 ilde 107 gözaltı kararı
Peş peşe operasyonlar... 29 ilde 107 gözaltı kararı
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