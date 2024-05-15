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Bursa merkezli 13 ilde Mahzen-46 Operasyonları! Bakan Yerlikaya: 3 suç örgütü çökertildi

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#Mahzen-46 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Suç Örgütü
Bursa merkezli 13 ilde Mahzen-46 Operasyonları Bakan Yerlikaya: 3 suç örgütü çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 07:56

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen 'Mahzen-46 Operasyonları'nda elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 112 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş’ta “Mahzen-46” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarla elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi ve toplamda 112 şüpheli yakalandı. Örgüt üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve göçmen kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda, elebaşılığını Vedat Kıpçak’ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı. 13 kilo metamfetamin, 87 litre sıvı metamfetamin, 450 bin adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kokain, 5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet hassas terazi ele geçirildi.

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Elebaşılığını Fırat Erdal’ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı. 9,5 kilogram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elebaşılığını Ersin Bulut’un yaptığı organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı. 32 kilogram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

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#Mahzen-46 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Suç Örgütü

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