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BURSA (AA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 11:56,Son Güncelleme:/

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 3'ü daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-14.25 saatlerindeki 9 seferinin de programdan kaldırıldığı duyurulmuştu.

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