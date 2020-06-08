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Haber Giriş: 08.06.2020 - 17:03,Son Güncelleme:

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri ne zaman başlayacak? İşte seferlerin başlayacağı o tarih

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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri ne zaman başlayacak? İşte seferlerin başlayacağı o tarih
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyeti geçici durdurulan BUDO seferleri, 12 Haziran'da yeniden başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, biletlerin "budo.burulas.com.tr" web sitesi üzerinden satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hatlarında her gün karşılıklı düzenlenen seferlere, 28 Mart'ta ara verilmişti.

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