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Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün X hesabı hacklendi

Güncelleme Tarihi:

#Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü#Hacklendi#X
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün X hesabı hacklendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 07:00

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün '@bursailmem16' isimli X hesabı hacklendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü diğer sosyal medya hesapları üzerinden bir yayın yaparak sayfadan yapılan paylaşımların müdürlüğü temsil etmeyeceği bildirildi.

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Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, “Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait olan @bursailmem16 adlı X hesabı yetkisiz erişime uğramış olup, geçici bir süre kurumumuz tarafından kullanılmayacaktır. Bu hesap üzerinden yapılan paylaşımlar Müdürlüğümüzü temsil etmemektedir. Duyurularımızı ve paylaşımlarımızı takip etmek için diğer sosyal medya hesaplarımızı kullanabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur'' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hesabını hackleyenler ise sayfanın kullanıcı fotoğrafını değiştirip ‘Doodles’ yazısı yazdı.

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#Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü#Hacklendi#X

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