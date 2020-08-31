Bursa için 2 gün üst üste sıcaklık uyarısı

Meteorolojik tahminlere göre, Bursa'da hava sıcaklığı bugün en yüksek 34 derece olacak. Sıcaklıklar 1-2 derecelik artışlarla yükselişte olacak. Sıcaklıklar çarşamba günü 35 derece, perşembe günü ise 36 dereceye kadar yükselecek. Yetkililer, yaşlı ve çocukların dışarı çıkmamalarını istedi.