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Bursa gizemli hayırseveri arıyor: 3 mahallenin borcunu ödedi, kayıplara karıştı

#Hayırsever#Eczane#Borç

Bursa'da gizemli bir hayırsever 3 mahalledeki tüm eczaneleri gezerek veresiye defterindeki borçları ödedi.

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Her Ramazan ayında Bursa'nın farklı semtlerinde ortaya çıkan gizemli hayırsever bu Ramazan ayında Yıldırım ilçesi Hacivat, Şirinevler ve Demetevler mahallelerinde ortaya çıktı. Mahallede durumu olmadığı için veresiye ilaç alan vatandaşların borçlarını hayırsever vatandaş eczaneleri tek tek gezerek ödedi.
Gizemli hayırsever ismini açıklamadan mahallelerden ayrıldı. Hayırseverin 3 mahallede 20 eczaneyi gezerek 100 bin liralık borç ödediği ortaya çıktı.

Borçlarını ödeyen kişiye hayır dua eden vatandaşlar, "Eczaneye borcumuz vardı. Bir hayırsever gelip borçları ödemiş. Kendisinden Allah razı olsun" dedi. Böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını belirten eczacılar ise, "Hayırsever bir anda ortaya çıktı. Borcu olup da ödeyemeyenlerin listesini istedi. Biz de çıkarttık. Veresiye defterinde ismi olanların bakiyelerini ödeyerek ismini açıklamadan ayrıldı. İnşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar" şeklinde konuştu.

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Hacivat Mahalle Muhtarı Hayrettin Aygün, "Bir hayırseverimiz Hacıvat ve çevre mahallelerde borcu olup da ödeyemeyen bütün vatandaşların borcunu ödemiş. İnşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar, mahallemizde bakkal borcu olan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımıza da başka hayırseverlerin el uzatmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bursa gizemli hayırseveri arıyor: 3 mahallenin borcunu ödedi, kayıplara karıştı

Eczacılar ise işyerlerinin camlarına "Buradaki veresiye borçlar hayırsever bir kişi tarafından ödenmiştir" notunu astılar

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#Hayırsever#Eczane#Borç

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