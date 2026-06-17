Bursa-Domaniç arasındaki kıvrımlı yollar dronla görüntülendi

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Bursa ile Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yolların, mevsim renkleriyle oluşturduğu manzara, dronla görüntülendi.
17 KİLOMETRE UZUNLUK
İnegöl-Domaniç arasındaki 45 kilometrelik yolun 17 kilometresini oluşturan 'kıvrımlı yol', bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne ulaşıyor.
MANZARANIN KEYFİNİ ÇIKARIYORLAR
Kütahya'dan Bursa'ya doğru gidenler, Domaniç Dağları'nın manzarasına tanık oluyor. Sürücüler, yaz mevsiminin gelmesiyle çevresindeki ağaçların yeşilin tonlarına büründüğü manzaranın keyfini çıkararak yolculuk yapıyor.
FOTOĞRAF TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI
Yol, manzarasıyla 4 mevsim doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelirken, çevresindeki mevsim renkleriyle yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.