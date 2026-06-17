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Bursa-Domaniç arasındaki kıvrımlı yollar dronla görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#Bursa Domaniç Yolları#Kocayayla Geçidi#Doğa Manzaraları
Bursa-Domaniç arasındaki kıvrımlı yollar dronla görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 10:38

Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan, bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi’ne uzanan 17 kilometrelik kıvrımlı yolun mevsim renkleriyle bütünleşen doğa manzarası havadan görüntülendi.

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Bursa ile Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yolların, mevsim renkleriyle oluşturduğu manzara, dronla görüntülendi.

17 KİLOMETRE UZUNLUK

İnegöl-Domaniç arasındaki 45 kilometrelik yolun 17 kilometresini oluşturan 'kıvrımlı yol', bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne ulaşıyor.

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Bursa-Domaniç arasındaki kıvrımlı yollar dronla görüntülendi

MANZARANIN KEYFİNİ ÇIKARIYORLAR

Kütahya'dan Bursa'ya doğru gidenler, Domaniç Dağları'nın manzarasına tanık oluyor. Sürücüler, yaz mevsiminin gelmesiyle çevresindeki ağaçların yeşilin tonlarına büründüğü manzaranın keyfini çıkararak yolculuk yapıyor.

Bursa-Domaniç arasındaki kıvrımlı yollar dronla görüntülendi

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FOTOĞRAF TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI

Yol, manzarasıyla 4 mevsim doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelirken, çevresindeki mevsim renkleriyle yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.

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#Bursa Domaniç Yolları#Kocayayla Geçidi#Doğa Manzaraları

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