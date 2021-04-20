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HaberlerGündem HaberleriBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
GeriGündem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
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Gündem
Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA
Haber Giriş: 20.04.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, evde karantinada olduğunu duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, bugün yaptırdığım COVİD-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. Sağlıklı günler dilerim" dedi. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaşın Covid-19 testi pozitif çıktı

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