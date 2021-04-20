Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, evde karantinada olduğunu duyurdu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, bugün yaptırdığım COVİD-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. Sağlıklı günler dilerim" dedi.
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