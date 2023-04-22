Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş CNN Türk'te soruları yanıtladı

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Geçmiş seçimlerde de buna benzer olaylar zuhur etmişti. 6 Şubat deprem felaketi ile zaten bu süreci ziyadesiyle yıpratmıştı. Şunlar konuşulmuştu seçimler ertelenir mi gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde aslında hükümetimiz çok büyük bir suhuletle, Ben Hatay'da Cumhurbaşkanımız 3 farklı programda gördüm. Büyük bir suhuletle aşıldı. Bu süreçte Cumhur ittifakı paydaşları deprem sürecini çok ayrı yürüterek bir yandan da o anayasal prosedürü yerine getirmek için bir süreç takip ettiler. Ve üzülerek söylüyorum ki Sayın İYİ Parti Genel Başkanı daha önce kendi parti binaları için yapılan bu girişimler için çok olumsuz söylemleri olmuştu. Dün Bahçelievler'deki bu olay karşısında sayın Akşener ne düşünüyordur merak ediyorum. Değişik dönmelerde süreci akamete uğratmak için bu tip girişimlerde bulunulabilir. Ben emniyet güçlerin gerekli çalışmaları ile bunun sonlandırılacağını düşünüyorum.

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Bir taraftan deprem yaraları sarılmaya başlanırken bir taraftan bayram olması ile şehirlerde hareketliliğin olduğunu gördüm. Ben Hatay'daydım geçtiğimiz günlerde inanın Hatay'da ciddi hayat hareketliliği başladı. Açıkçası ben bu süreci suhulet içinde açacağımızı düşünüyorum. İnşallah kazasız belasız kimsenin canına bir şey olmadan bu süreç sonuçlanır.

"YEREL YÖNETİCİLİK FEDAKARLIK İSTER"

Ben bir yerel yöneticiyim. Bursa gibi dinamik bir şehrin belediye başkanıyım. Ben devalı sahadayım. Sahanın nabzını tutmaya çalışıyoruz. Bu nabzı ölçe bilen bir insanım, her hale bir belediye başkanın Cumhurbaşkanı yardımcılığını seçimden önce iddia edilmesine ilk kez karşılaştım. Böyle şehirlerin yerel yöneticisi olan kişilerin, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı şartıyla masaya geri dönme süreci, tüm farklı şehirlerde programlara katılmasını ben açıkçası doğru bulmuyorum.

Bursa BB 13 bin 500 çalışanı var. Yatırımlar yapmak gibi faaliyetler ile ilgilenmek için ekibimiz var takdir edersiniz ki bu ekibin bir lideri olmalı. Tabii ki bir belediye başkanı ailesiyle ilgilenebilir tatile gidebilir. Yerel yöneticilik fedakarlık ister. Tabii ki başka illere gidilebilir ancak nihayetinde siz yerel yöneticisiniz. Şehirdeki halk yönetime bakar, yollara bakar, ulaşıma bakar, altyapıya bakarlar.

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Benim piyasada duyduğum veya kamuoyunda konuşulanlardan duyuyorum, ne İstanbul için ne de Ankara için ben bu işin tasvip edilmediğini görüyorum. Yoğun kar yağışıyla alakalı İstanbul'da bir felaket yaşandı. Aynı kar Bursa'da da yaşandı. Biz sabaha kadar tüm ekiplerimizle ayaktaydık. Olabilir sırada dışarıda olabilirsiniz ama takdir edersiniz ki süreci yerinde takip etmelisiniz. Depremden yeni çıkan ve büyük şehirlerde bu sürecin daha yakından takip edilmesi gerekir.

Artık Türkiye seçim havasına girdi. Ben ekip arkadaşımıza şunu diyorum son üç hafta çok önemli. Ben çok mutlu olduğum bir birey olarak şunu söyleyeyim artık geçmişte çift anahtarın sallandığı farklı vaatlerin verildiği sürece göre artık herkes genel fotoğrafı değerlendiriyor. Bursa belediyesi olarak hala Hatay'da şantiyelerim var. Biz 29 ramazan sahur ve iftarda yemek organizasyonlarımızı devam ettirdik.

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"BİZİM ŞUAN 10 AYRI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJEMİZ VAR"

Biz deprem öncesinde de kentsel dönüşümü konuştuk. Kentsel dönüşüm yapmak risktir. Konut değişiminde insanlar fark vermek istemez. Bizim şuan 10 ayrı kentsel dönüşüm projemiz var. Bunu Bursa gibi bir şehirde 3 5 yılda yapmak mümkün değil ancak bunun için çok ciddi ir irade kurduk. Ben şu an kentsel dönüşümü konuşan bir CHP'li belediye görmüyorum.